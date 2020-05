La venda online, un recurs en creixement

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha fet que els comerços s'hagin vist amb la necessitat d'explorar nous canals de venda. Aquest efecte de la pandèmia ha portat molts botiguers i productors de la Catalunya Central a introduir-se en el món de la venda online. Abaixar la persiana i perdre el seu bé més preuat, el client de cada dia a peu de carrer, ha presentat entre els comerciants una oportunitat d'or per obrir-se camí en el comerç electrònic i obtenir uns ingressos necessaris per sobreviure a l'aturada.

A la banda del consumidor, el confinament, el gaudir de més temps lliure per consultar xarxes socials i l'arribada de noves iniciatives per rebre productes a domicili sense haver de sortir al carrer i arriscar-se a una possible infecció han obligat a variar les pautes tradicionals a l'hora de fer la compra. El resultat final dels canvis comercials en els dos sentits, el del venedor i el del comprador, ha estat que l'índex de vendes a través d'Internet ha augmentat durant el confinament. Persones que abans no confiaven en la venda per Internet o que simplement preferien la compra directa, s'hi han vist obligades per les circumstàncies i han pogut comprovar que aquest és un servei segur en el qual poden seguir confiant. Segons la companyia de mesura i anàlisi de dades Nielsen, el supermercat on-line s'ha reforçat durant el confinament i ha marcat xifres rècords en les últimes setmanes. Entre el 13 i el 19 d'abril, els serveis de venda per Internet es van disparar el 286%.

Com ens mostren els exemples de les empreses amb les quals ha pogut parlar Regió7, la via del comerç on-line ha estat un salvavides per a la supervivència del comerç de proximitat, que s'ha hagut d'espavilar per trobar solucions. Amb l'arribada del petit comerç a domicili, els compradors han pogut seguir gaudint dels seus productes de confiança i rebre'ls a la porta de casa, i això ha oxigenat els comptes econòmics dels petits empresaris als quals la crisi sanitària ha colpejat amb duresa.



Un punt d'inflexió en el model

La pregunta ara, però, és si aquesta oportunitat comercial generada per la crisi sanitària suposarà un punt d'inflexió en el model de negoci i en la manera de comprar dels ciutadans. Els experts de l'àmbit comercial amb els quals ha parlat aquest diari tenen opinions diferents ja que ambdues vies poden ser complementàries. Tània Infante, presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, creu que el comerç tradicional té uns avantatges de tracte personal que l' on-line no podrà suplir mai. «Són dues línies diferents, el comerç en línia pot arribar a ser una eina més, però al final l'experiència que s'ofereix al client sobre el producte a Internet no hi és. Sí que és possible que en aquest moment es vegi el comerç on-line com a eina per arribar al consumidor que té molt clar quin producte vol, però el fet d'estar al peu de car-rer, tenir un tracte personalitzat, continuarà sent essencial a l'hora de consumir», exposa. Infante confirma que el comerç on-line ha augmentat a Manresa durant el confinament, però remarca que el benefici ha estat especialment per a aquelles empreses que ja el tenien instaurat. «És cert que l'augment s'ha notat, però sobretot en aquells que ja tenien el comerç com a extensió del seu negoci. Han sortit propostes dels que no estaven en aquest segment, però no podríem dir que hagin tingut un augment significatiu, realment no s'ha suplit la part física».

Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, opina que la venda on-line aprofitarà el moment per consolidar-se, i a més serà una via d'expansió per al petit comerç. «La venda on-line ha arribat per quedar-se. No només ha estat una necessitat per intentar cobrir aquesta falta de vendes durant el confinament, sinó que, a banda de cobrir aquesta necessitat, molts negocis han vist l'ocasió de poder vendre a altres punts geogràfics o bé ajudar a ampliar la diversificació del seu model de negoci», afirma.