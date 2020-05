La xifra de morts diàries per coronavirus a Espanya cau fins a les 87 persones, 15 menys que ahir

Les morts diàries per coronavirus a Espanya continuen reduint-se a marxes forçades i han caigut fins a les 87 persones en les últimes 24 hores, segons ha informat aquest diumenge el Ministeri de Sanitat. Es tracta de 15 finats menys que ahir dissabte (102) i per segon dia consecutiu parlem de la xifra més baixa des que es va declarar l'estat d'alarma.

En paral·lel, el número de positius confirmats per PCR també es redueix significativament: 421 nous casos –i una taxa d'increment del 0,18%- en comparació amb els 539 de dissabte (118 menys). En total, des de l'inici de la pandèmia per la covid-19 s'han registrat 27.650 morts i 231.350 contagis arreu de l'estat espanyol.

Com a contrapartida, creixen moderadament les hospitalitzacions (327 aquest diumenge en comparació amb les 258 de fa 24 hores) i també els ingressos a la UCI, 28 contra les només 10 de dissabte. Catalunya (110), Madrid (70) i Castella i Lleó (41) són les tres comunitats amb més nous ingressats per coronavirus en aquesta darrera jornada, tot i que cal recordar que ahir Catalunya va notificar 0 ingressos hospitalaris, segons dades del Ministeri de Sanitat.

El mateix passa amb els nous ingressos a la UCI en les darreres 24 hores liderats per Catalunya (13) i Madrid (7), ja que ahir Catalunya tampoc va registrar entrades a la Unitat de Cures Intensives, segons les dades del ministeri liderat per Salvador Illa.

En total, 11.528 persones han passat per la UCI per mirar de superar el coronavirus i ja hi ha hagut fins a 125.110 pacients hospitalitzats en tota la pandèmia.