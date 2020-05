La Catalunya Central entra en la fase 1: els comerços poden fer activitat normal i les terrasses obren al 50% d'ocupació

La Catalunya Central entra avui en la fase 1 del desconfinament que, entre altres coses (vegeu detall en l'edició de dissabte d'aquest diari), permet l'obertura de terrasses al 50% d'ocupació, les reunions de fins a 10 persones i l'obertura de comerços.

El comerç de Manresa s'ha començat a despertar aprofitant la fase 1. A quarts de 10 del matí, es podien veure persianes a mig obrir i dependents i dependentes desinfectant. Com la botiga de llenceria Maite, a tocar del pati del Casino. Judit Riera, la responsable de l'establiment, i Isabel Casas, dependenta, han obert amb ganes després de dos mesos amb la persiana baixada. Al carrers Guimerà, Passeig i Born hi ha moltes més botigues obertes i força gent passejant en comparació a aquest dissabte. Alguna persona ja estava fent cua a primera hora davant la porta esperant que obrís el negoci. A las Vegas, a la plaça Sant Domènec, ja tenen totes les taules, més separades i ocupant més espai de la habitual, plenes. En canvi, al capdamunt del Passeig, el bar Circus està obert però la terrassa encara tancada.

El BOE va ampliar dissabte algunes mesures de la fase 1. Així, l'ordre suavitza les mesures de restricció i permet als establiments i locals comercials detallistes i de prestació de serveis obrir encara que superin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, amb la condició que fixin a aquest topall màxim l'espai que reobre al públic. A més, es permet la caça i la pesca esportiva i recreativa. L'ordre també dicta que els serveis d'inspecció municipals, autonòmics o de policia especial, cadascun en l'àmbit de les seves competències, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures i d'instruir els procediments sancionadors.

Per a la fase 2, en la qual el territori central, si no hi ha recaigudes, entraria en principi d'aquí a quinze dies, l'ordre continua recomanant el teletreball i incorpora mesures que busquen garantir la protecció dels treballadors, així com per evitar la concentració de persones en determinats moments en el nou escenari proporcionat per aquesta fase. En l'àmbit social, l'ordre flexibilitza les mesures que afecten la circulació, assistència a vetlles, enterraments i llocs de culte, i es permetrà la celebració de noces per a un nombre limitat d'assistents.

A més, permet a les comunitats autònomes autoritzar les visites d'un familiar a habitatges tutelats i a centres residencials de persones amb discapacitat sempre que no tinguin casos de Covid-19 confirmats o hi hagi residents en quarantena. Hauran de concertar cita prèvia i hi podrà anar un màxim d'una persona per resident. Quant al comerç detallista i de prestació de serveis, es podrà reobrir al públic centres i parcs comercials, els negocis de restauració, excepte discoteques i bars d'oci nocturn, podran obrir novament al públic per a consum en el local, entre d'altres.