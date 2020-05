ERC manté el «no» a prorrogar l'estat d'alarma

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) manté el 'no' a una nova pròrroga de l'estat d'alarma després d'haver-se reunit amb el PSOE sense que s'hagin produït avenços. Segons fonts republicanes, la formació es mantindrà en el 'no' si no es produeixen canvis i el PSOE admet algunes de les peticions d'ERC per donar suport al decret. Els republicans insisteixen en acabar amb el "comandament únic", que la presa de decisions del desconfinament la pugui liderar la Generalitat i es "recuperin les competències". Les mateixes fonts han explicat que a les negociacions s'ha avançat en la possibilitat que el govern espanyol permeti als ajuntaments destinar el superàvit a iniciatives socials per combatre la crisi derivada de la Covid-19.

Segons els republicans el PSOE, però, no veuria amb bons ulls la proposta d'ERC d'oferir un permís retribuït per a les famílies per tal de garantir la conciliació.

Fins ara el govern espanyol ha plantejat tant a ERC com a JxCat la possibilitat de prorrogar l'estat d'alarma durant un mes fins a finals de juny.

Segons ha publicat La Sexta, una altra possibilitat que planteja l'executiu de Pedro Sánchez és allargar l'estat d'alarma fins el 5 de juliol i que d'aquesta situació en quedin exclosos els territoris que haguessin superat les diferents fases del desconfinament.