La Fiscalia s'oposa a la llibertat de Cuixart mentre el TC resol el recurs d'empara

La Fiscalia defensa que el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, no ha de sortir de la presó mentre el Tribunal Constitucional (TC) resol el recurs d'empara contra la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. En l'escrit, el fiscal Alfredo Ramos Sánchez argumenta que la pena de presó de Cuixart és de 9 anys, superior als 5 anys que, segons diu, és la "frontera" de la gravetat de la pena. I afegeix que el TC no suspèn, per regla general, penes superiors a 5 anys. De fet, segons el fiscal, la regla general que estableix la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC) és que el recurs d'empara no suspèn els efectes de la sentència.