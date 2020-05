Les funeràries registren 43 nous morts per Covid-19 a Catalunya i eleven la xifra total a 11.554

Les funeràries catalanes han informat de 43 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, nou més que en el darrer balanç, segons el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 11.554. A banda, s'han detectat 102 nous casos positius testats, 123 menys que dissabte, i ja en són 63.441. Pel que fa als casos possibles, la xifra és de 199.173, 2.015 més. Entre positius i sospitosos, doncs, són 262.614, 2.117 més que dissabte. D'entre les víctimes, 3.409 han mort en una residència (11 més), 625 al domicili (2 més) i 162 en un centre sociosanitari (4 més). 6.595 persones han mort a l'hospital (23 més) i actualment hi ha 295 persones ingressades greus, 2 menys que ahir.

Des de l'inici de la pandèmia fins ara han estat ingressades de gravetat un total de 3.985 persones, 3 més que aquest dissabte, i 36.095 persones han rebut l'alta hospitalària, 146 més que fa 24 hores.

Aquest diumenge el Departament no ha donat les dades de sanitaris que són positius en coronavirus, mentre que 3.349 professionals de residències geriàtriques estan aïllats pers sospita o confirmació, 71 menys que fa un dia. En total, a les residències de gent gran s'han confirmat 13.196 positius, 70 més, i 35.931 casos són sospitosos, 148 més, un total de 49.127 persones, cosa que significa al voltant de tres quartes parts del total d'avis residents a Catalunya.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.848 persones, entre positius i sospitosos, 2.286 en hospitals, 1.253 en residències i 260 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.674 morts, 1.514 en hospitals i 743 en residències, a banda de 274 no classificats i 128 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.218 defuncions, amb 1.444 en hospitals, 611 en residències i 81 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.436 morts (529 en hospitals, 460 en residències, 339 no classificats i 106 en domicilis) i a Girona han estat 728 els morts (433 en hospitals, 201 en residències i 28 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, es mantenen en els 370 morts, 189 dels quals en hospitals, 100 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 208 morts en total, 169 en hospitals, 30 en residències i 3 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 18.137 de confirmats –els mateixos que ahir- i 43.678 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 16.022 de positius i 50.795 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 11.176 positius i 34.169 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.820 els confirmats i 18.631 els sospitosos. A Girona hi ha 6.167 confirmats i 24.079 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.994 persones amb coronavirus confirmades i 12.010 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 2.049 casos confirmats i 7.329 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 371 casos confirmats i 2.068 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 232 casos confirmats i 3.609 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.171 casos confirmats en residències i 8.486 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.283 positius confirmats en residències i 9.627 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.555 casos confirmats i 6.045 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.567 els residents confirmats i 4.130 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.575 casos confirmats i 3.701 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 438 casos positius confirmats i 1.842 de sospitosos, i a Lleida són 455 els confirmats i 908 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 76 casos confirmats i 396 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i hi ha 768 sospitosos.