L'últim Consell de Ministres del maig aprovarà la renda mínima que començaran a cobrar 100.000 llars

El Govern aprovarà l'ingrés mínim vital en l'últim Consell de Ministres del maig, que podran començar a cobrar unEs 100.000 llars vulnerables, segons ha confirmat aquest dilluns el Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

El ministre, en una entrevista a RNE recollida per Europa Press, ha garantit que la renda mínima no patirà més retards» i tot i que no ha concretat quan podrà començar a cobrar-se ha assegurat que serà «amb bastanta rapidesa».

«Des del moment en què s'aprovi el Reial Decret, es podrà sol·licitar l'ingrés mínim vital i es reconeixerà el dret a partir d'aquesta circumstància», ha indicat Escrivá.



De cobrament mensual

El ministre ha destacat que la situació de pobresa severa a Espanya «no és acceptable», com reconeixen les institucions internacionals. «Posar en marxa una prestació d'aquest tipus [com la renda mínima] és molt complex, perquè s'han d'identificar les llars marginals, i per fer-ho bé i evitar que hi hagi qui se'n vulgui aprofitar, no es pot improvisar». La renda es cobrarà mensualment, i tindrà un cost global de 3.000-3.500 milions d'euros finançada via pressupostos.

A més, «les rendes mínimes de cada comunitat autònoma complementaran la nostra renda i seran subsidiàries a aquesta», ha assegurat Escrivá.

Un test de patrimoni



Per definir els beneficiaris hi haurà un «tests de patrimoni net agregat» (excloent deutes) que inclourà la vivenda habitual amb un valor màxim.

En total, prop d'un milió de llars podran beneficiar-se d'aquesta nova ajuda. «Dependrà del ritme de les peticions, intentarem resoldre-les al més aviat possible», ha explicat el ministre, que ha dit que la gestió serà «multicanal», per poder sol·licitar-ho per diferents canals i que cap llar que ho necessiti se'n quedi fora.