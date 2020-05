El recinte verd no obrirà, però el berenador sí

? El parc de l'Agulla no s'obrirà, de moment, ni se sap quan es farà. Gestionat per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, es va tancar el 13 de març passat igual que tots els espais públics i privats on hi ha aglomeracions de gent. No es tracta d'un espai essencial, considera la fundació, i és complicat controlar-ne la capacitat. Sí que és previst que ho faci el berenador. Ahir ja hi van estar treballant, avui ho continuaran fent per tenir-ho a punt i la previsió és que obri dimarts, segons els seus gestors. «Dos mesos d'inactivitat es noten», afirmen.

D'altra banda, Aigües de Manresa obrirà avui la seva oficina de la plaça del Salt per prestar atenció presencial. Cal demanar cita prèvia per evitar aglomeracions. Tot i així, l'empresa municipal recomana fer gestions per telèfon o en línia.