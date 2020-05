retorn escolar Budó es desmarca de l'obertura d'escoles durant la fase 2 de desconfinament

? La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va distanciar-se ahir de la possibilitat que les escoles i instituts reobrin a la fase 2 de la desescalada i va precisar que el Procicat «segueix treballant» per proposar un pla pel desconfinament dels centres educatius. Budó va explicar que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha encarregat al Procicat un pla amb propostes de desescalada per al curs escolar i que s'està estudiant si cal reprendre l'activitat educativa, si es podrà tornar o no als centres i què passarà amb els casals d'estiu. La consellera va matisar així les declaracions del director general de centres públics, Josep González Cambrany, que havia apuntat que als territoris en fase 2 l'alumnat de primària podria tornar de forma voluntària a classe i es podria reprendre l'activitat en ESO i batxillerat, especialment en els canvis de cicle. Budó va assegurar que si no es permet als escolars tornar a les classes o apuntar-se a «casals» d'estiu, la Generalitat reclamarà una paga per a les famílies que no puguin anar a treballar per estar a càrrec de fills menors. USTEC també va posicionar-se al respecte. El sindicat va rebutjar la reobertura d'escoles catalanes en la fase 2 de confinament, excepte en situacions «molt excepcionals», com la selectivitat o proves extraordinàries i d'accés als cicles educatius. Per a la USTEC, la tornada a les aules s'ha de dur a terme de manera «molt justificada i només en casos excepcionals» i «prioritzant la salut».