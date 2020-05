Barcelona permetrà que es prengui el sol a les platges... si no hi ha un incompliment flagrant de les mesures sanitàries

L'Ajuntament de Barcelona permetrà que es prengui el sol a les platges a partir de dimecres si no hi ha un incompliment flagrant de les mesures sanitàries, com les distàncies de seguretat. Les platges estaran obertes a partir de dimecres per passejar i fer esport segons les franges horàries establertes per edats. L'objectiu és precisament aquest, però no se li dirà res a qui s'assegui una estona a prendre el sol. Els esportistes poden anar-hi des de tots els punts de la ciutat, però els passejants tenen el radi d'un quilòmetre. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha fet una apel·lació a la responsabilitat perquè la ciutadania compleixi les mesures establertes, amb una hora com a màxim d'activitat i un acompanyant per nen.

Batlle ha indicat que es podrà fer un "ús recreatiu" de les platges mentre es mantinguin les distàncies de seguretat. Així, la franja de 6 a 10 serà per fer esport o caminar; de 10 a 12 i de 19 a 20 podran passejar les persones grans i vulnerables; de 12 a 19 ho faran els nens acompanyats d'un adult, i de 20 a 23 es reservarà per a esportistes federats. No es pot anar a la platja en vehicle privat, només a peu o en bicicleta. Es espigons seguiran tancats per passejat o per pescar. També s'obren a partir de dimecres els parcs.

Aquestes instruccions són vàlides fins el diumenge, a l'espera de veure si Barcelona passa dilluns a la fase 1.