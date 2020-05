La Cambra de Comerç Francesa critica la quarantena als estrangers

La Cambra de Comerç Francesa de Barcelona s'ha oposat «de manera categòrica» a l'obligació de fer passar una quarantena als estrangers, impulsada pel govern espanyol i el francès. «Dificulta el desenvolupament de l'activitat empresarial i és un clar fre per a la recuperació econòmica», va assegurar ahir la presidenta de l'entitat, Paule Celma, a través d'un comunicat. El president francès, Emmanuel Macron, també va expressar els seus dubtes sobre l'eficàcia i el realisme de la quarantena. «Espanya ha decidit imposar mesures de control reglamentàries, nosaltres farem el recíproc, res més», va apuntar Macron, que també va apostar per una coordinació en l'àmbit comunitari de les mesures frontereres, i per la importància de col·laborar entre països veïns.