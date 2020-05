Els comerços estrenen un nou horari compacte

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona va emetre diumenge la llista de comerços, bars i restaurants que obrien ahir i el seu horari. Molts van tancar a les set de la tarda per sumar-se a la prova pilot engegada per la mateixa UBIC i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona de compactament horari, que té per objectiu adoptar un horari més saludable, amb una jornada laboral més propera a les rutines europees.

La iniciativa, que es durà a terme durant tres setmanes, a primera hora del matí era rebuda amb disparitat d'opinions. Maria Goretti Ribalta, propietària de calçats Ribalta, assegurava que és una idea «genial» però que s'ha de veure si a l'estiu funcionarà. A més, veu viable el fet de no tancar al migdia per poder tancar definitivament a les set de la tarda.

D'altra banda, la propietària de Ca la Celes, al carrer Castell, creu que aquest nou horari hauria d'haver començat el setembre, ja que durant l'estiu a les set encara hi ha molta gent que aprofita el bon temps per sortir a donar el volt i a fer alguna compra, mentre que a l'hivern a partir de les set de la tarda no sol haver-hi gaire gent comprant.