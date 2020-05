La crisi de la Covid-19 no passa factura al PSOE, però si al PP i a Unides Podem

Tot i haver fet front a la gestió de la crisi de la Covid-19, el PSOE no perd suports electorals. Els socialistes es mantenen amb un 31,1% en estimació de vot, perdent només una dècima, segons l'últim baròmetre del Centres d'Investigacions Sociològiques (CIS) realitzat del 4 al 13 de maig. Per contra, el PP baixa en vuit dècimes. Així doncs, la diferència entre PSOE i PP s'amplia lleugerament fins als 10'8 punts respecte al darrer baròmetre de l'abril. Qui també cau és Unides Podem, mig punt, però tot i així passa a la tercera posició per davant de Vox. Cs és el gran beneficiat pujant en 2,9 punts. ERC i JxCat baixen lleugerament, 4 dècimes i 2 respectivament, i la CUP puja una dècima.

La caiguda de VOX i PP beneficia Cs



El partit que més retrocedeix en el darrer mes és Vox que perd un 1,7% en estimació de vot i cau en quarta posició amb l'11,3%. En segon lloc, el partit que més cau és el PP, que perd vuit dècimes respecte al darrer baròmetre i se situa en el 20,3%. I el beneficiat de les davallades del PP i Vox és el partit d'Inés Arrimadas, que en les darreres setmanes ha fet un gir estratègic pactant amb el govern espanyol fa 15 dies per facilitar la pròrroga de l'estat d'alarma. Cs aconsegueix al baròmetre del maig un 10,5% en estimació de vot, que suposa una pujada del 2,9.

El PSOE, que va patir una davallada de set dècimes en les primeres setmanes de l'estat d'alarma, aguanta ara posicions. Al baròmetre de l'abril se situa en el 31,1%, només una dècima per sota de l'enquesta anterior. En canvi, l'estat d'alarma castiga més al seu soci de govern, Unides Podem, que ja va retrocedir el mes passat i ara ho torna a fer en mig punt.

ERC es manté com el partit català amb més força



Pel que fa als partits catalans. ERC es manté com el que té més estimació de vot amb un 2,9%, tot i baixar quatre dècimes respecte a l'abril. JxCat obté l'1,4%, perdent dues dècimes, mentre que la CUP obtindria el 0,7%, una dècima per sobre comparat amb el baròmetre del mes passat.