Espanya registra 83 morts per coronavirus en les últimes 24 hores

Espanya ha registrat en les últimes 24 hores, 83 nous morts per coronavirus, 24 més que dilluns, i 295 positius confirmats, 10 més que fa un dia. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, hi ha hagut 166 nous ingressos hospitalaris, 6 menys que ahir, i 11 entrades a la UCI, 4 menys que fa un dia. En nombre de morts, la majoria (31) es concentren a la comunitat de Madrid i 25, a Catalunya. Pel que fa als positius testats, dels 295, 92 corresponen a la comunitat de Madrid. En total, des que va començar la pandèmia s'han confirmat 232.037 casos de la Covid-19 i 27.778 persones han mort per la malaltia.