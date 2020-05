Euskadi i Galícia celebraran les eleccions el 12 de juliol

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va convocar ahir eleccions per al 12 de juliol perquè es donen totes les condicions necessàries per celebrar-les i es farà «amb plenes garanties de seguretat per a la salut de les persones». Euskadi, afirma el lehendakari, ha superat la situació d'«emergència sanitària» i obre una nova fase de «vigilància i control».

Urkullu va comprometre's a deixar sense efecte les eleccions del 12 de juliol en cas que es reproduïssin les circumstàncies en les quals es trobava Euskadi amb la pandèmia de la Covid-19, quan es van suspendre els comicis del 5 d'abril. Si passés això, Urkullu va destacar que hi hauria alternativa per celebrar els comicis abans del 25 d'octubre.

El lehendakari va comparèixer a la Lehendakaritza per donar a conèixer la seva decisió de convocar els comicis en l'exercici de la seva «responsabilitat». Urkullu va prendre aquesta decisió després d'analitzar els documents tècnics i sanitaris, escoltar els partits polítics i debatre-la en el Consell de Govern.

El president de l'Executiu basc va començar la seva intervenció amb un record especial a totes les persones mortes en aquests dos últims mesos i va transmetre a les famílies la seva «condolença i el més profund sentiment de pesar».

A més, va explicar que han estat tres les raons que l'han convençut de convocar eleccions el 12 de juliol: la sanitària, de naturalesa jurídica i legal, i de garantia de participació.

Pel que fa a la raó sanitària, Urkullu ha tingut en compte que l'informe de salut pública constata que la situació actual és «significativament millor» que la que va motivar la declaració de l'emergència sanitària a Euskadi el 13 de març.

Aleshores, la situació epidemiològica va aconsellar adoptar mesures extraordinàries i urgents per donar resposta a l'emergència sanitària a Euskadi.

D'altra banda, el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar ahir que també convocarà les eleccions autonòmiques gallegues per al 12 de juliol. Núñez Feijóo va convocar ahir a 2/4 de 2 del migdia un consell extraordinari del govern gallec, segons van publicar mitjans gallecs. Posteriorment, Núñez Feijóo va comparèixer per anunciar la nova data dels comicis que es van ajornar per la crisi del coronavirus, que s'havien de celebrar el 5 d'abril.