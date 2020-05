La Generalitat fa oficial l'estrena de quatre instituts escola el curs vinent a la Catalunya Central

Ja és oficial. La Catalunya Central estrenarà, el proper curs acadèmic, quatre instituts escola, notícia que ha es va avançar el desembre passat i que la Generalitat ha confirmat ara. Tres seran a l'Anoia i un darrer al Solsonès. Es tracta de l'institut escola de Piera; la Renaixença, als Hostalets de Pierola; Castell d'Òdena, a Òdena; i Vall de Lord, a Sant Llorenç de Morunys. D'aquesta manera, ja hi haurà a les comarques de Regió7 un total de 11 instituts escola. S'afegeixen als existents a Avinyó, El Pont de Vilomara, Navàs i Castellterçol.

Els instituts escola permeten recollir en un sol centre tota l'escolarització, dels 3 als 16 anys, fet que facilita la unitat pedagògica entre etapes, facilita el pas de la primària a l'ESO i millora la convivència de l'alumnat, entre altres aspectes. A Catalunya, el curs vinent n'hi haurà 83, 12 dels quals a les comarques centrals.



Nova escola pública a Igualada



Una altra de les novetats per al proper curs acadèmic és la conversió de l'Escola Ateneu Igualadí, a la capital de l'Anoia, a centre públic. S'impartirà educació infantil i primària i hi haurà una única línia per curs. Amb la conversió el Departament d'Educació busca equilibrar l'oferta de places públiques al centre d'Igualada, que és on està ubicada l'escola.



Estudis postobligatoris



Pel que fa als canvis en l'ensenyament postobligatori destaca que l'Institut Badia i Margarit d'Igualada oferirà el primer curs de batxillerat. En el cas de la formació professional, les principals novetats són la incorporació del Cicle formatiu de grau mitjà de Carrosseria i el superior d'Automatització i Robòtica Industrial a l'Institut Milà i Fontanals, a Igualada. Paral·lelament, l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada oferirà el Cicle formatiu de grau mitjà de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natura; l'institut Guillem Catà de Manresa el Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia; i l'Institut de Tona incorpora el Cicle formatiu de Direcció de serveis de restauració.

L'Institut Moianès de Moià impartirà programes de formació i inserció (PFI) d'Auxiliar de vendes i oficina d'atenció al públic; l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu un Itinerari formatiu específic (IFE) d'Auxiliar en Manteniment d'Instal·lacions Esportives; i l'Institut Milà i Fontanals d'Igualada un Itinerari formatiu específic d'Auxiliar de vendes i atenció al públic.