La Generalitat prepara un pla d'ajuts a la indústria dissenyat específicament per a la Conca d'Òdena

El Govern de la Generalitat està preparant un pla d'ajuts per a la reconstrucció industrial de la Conca d'Òdena i de l'Anoia en haver estat aquest un dels territoris més castigats per la pandèmia. Així ho va avançar ahir la directora general d'Indústria, Matilde Vi-llarroya, en una trobada virtual amb representants empresarials i municipals de la comarca, organitzada per la Unió Empresarial de l'Anoia.

Villarroya no va voler avançar detalls sobre el pla, ja que això, va dir, competeix a la consellera del ram, l'anoienca Àngels Chacón. Amb tot, va dir que «si bé no puc dir en quina fase estem, aniríem tard si no ho tinguéssim preparat. Estem treballant en ajuts per a empreses que mantenen l'ocupació, per premiar-les, i també per a les que tenen situacions complexes». Villarroya va dir que els ajuts seran «específics per a la Conca i per als territoris que estiguin més afectats per la Covid-19». La directora general va assegurar que la indústria experimentarà un procés de relocalització que no ha d'anar en detriment, va dir, de les exigències d'una economia sostenible. «La indústria que volem és de futur, intel·ligent, digitalitzada, innovadora i socialment responsable i sostenible. El suport no podrà, per tant, ser generós amb les empreses que tenen impacte ambiental», va apuntar.