Merkel i Macron proposen un fons de reconstrucció europea de 500.000 milions

Després d'una reunió per videotrucada, la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, van acordar, ahir, com a proposta per a la reconstrucció de la Unió Europea, posar en marxa un fons comú de 500.000 milions d'euros per a la recuperació econòmica dels països més castigats per la pandèmia de Covid-19, la malaltia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Segons van explicar els dos mandataris, el fons plantejat es crearà únicament a través de transferències pressupostàries. «Volem un fons que estarà limitat en el temps de 500.000 milions d'euros, no es tractaria de crèdits sinó de despeses pressupostàries destinades als sectors i regions més colpejats per la Covid-19», va subratllar Merkel.