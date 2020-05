Els socialistes no descarten aconseguir l'abstenció d'ERC

Les negociacions entre el PSOE i ERC per abordar un possible acord per una nova pròrroga del decret d'estat d'alarma es podrien allargar fins a poques hores abans de la votació al Congrés i els republicans podrien decidir el sentit del vot a última hora. Després que s'hagi fet públic un acord entre el govern espanyol i Cs per una nova pròrroga de l'estat d'alarma durant 15 dies, els republicans veuen amb bons ulls el termini però reconeixen que la negociació es complica després del pacte amb la formació liberal. Segons fonts consultades per l'ACN, les negociacions entre socialistes i republicans s'estan produint amb converses a tots els nivells però es mantenen les diferències en la demanda d'ERC d'acabar amb el "comandament únic".

De fet, sobre la taula hi ha els punts que s'han tractat els darrers dies i no s'ha avançat d'acord amb les demandes d'ERC. Entre les qüestions que es plantegen hi ha la fi del "comandament únic", que la Generalitat pugui liderar el desconfinament i les mesures socials per abordar la crisi posterior a la pandèmia.

Tant el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, com la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, han explicat les darreres hores que l'acord amb el PSOE està "lluny" i que donada la falta de concreció per part del govern espanyol, d'entrada preveuen votar-hi en contra.

En roda de premsa aquest dilluns, Vilalta va reconèixer que les converses amb el PSOE eren "cordials" i "sinceres". Però va avisar que no eren "suficients" i va dir que la formació treballaria per presentar esmenes a la proposta d'esborrany que fes el govern espanyol sobre el decret d'estat d'alarma.

Els contactes entre les formacions no s'han aturat en els últims dies, però, tot i això, els republicans han explicat públicament les seves reticències en modificar el sentit del vot. L'escull principal entre les negociacions és la fi del "comandament únic" i que el Govern pugui dirigir el desconfinament català. Però segons fonts republicanes, el PSOE tampoc veu amb bons ulls el permís retribuït que proposa ERC per facilitar la conciliació de les famílies.

En canvi, amb el que fons republicanes han explicat que sí que hi ha bona sintonia, és en la proposta que fan els republicans perquè els ajuntaments puguin destinar part del superàvit a mesures socials per pal·liar els efectes de la covid-19.