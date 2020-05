Trump amenaça de tallar els fons a l'OMS permanentment i d'abandonar l'organització

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat de tallar permanentment els fons a l'Organització Mundial de la Salut i d'abandonar l'organització si en 30 dies no fa "millores substancials" en la seva gestió de la pandèmia del coronavirus. A meitats d'abril Trump ja va anunciar la suspensió temporal de la contribució dels EUA a l'OMS. En una carta al director general de l'OMS, Tedros Adhanom, el president estatunidenc l'acusa de no exigir a la Xina una investigació independent sobre l'origen de la covid-19. "L'única sortida per a l'OMS és demostrar la seva independència de la Xina", ha defensat Trump.