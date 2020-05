Alerta, Sanitat encara no ha suprimit les franges horàries en els municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar ahir, dimarts, que en els propers dies emetran una nova ordre que suprimirà els horaris per passejar i fer esport als municipis de fins a 10.000 habitants, un canvi que Pedro Sánchez va traslladar diumenge als presidents autonòmics i que s'havia donat per fet. Però no: de moment, no ha estat aprovat oficialment pel Govern espanyol.





?? El Govern estatal ho va anunciar diumenge però encara no ho ha aprovat

?? Quan estigui aprovat i vigent ho informarem

? La decisió de suprimir les franges horàries no és competència municipal https://t.co/y6QvOV6bI9 — Ajuntament de Moià (@AjMoia) May 19, 2020

Els municipis on ara per ara cal respectar les franges horàries (més de 5.000 habitants)

Fins ara, la flexibilització horaris només s'aplicava als que tenien fins a 5.000 habitants. Illa ha confirmat que també estan estudiant incloure altres mesures que s'aplicarien a nuclis rurals. Manresa , 77.714 Sant Joan de Vilatorrada , 10.936 Sant Vicenç de Castellet . 9.523 Sant Fruitós de Bages , 8.703 Santpedor , 7.554 Sallent , 6.658Navàs, 6.020 Navarcles , 5.977 Súria , 5.942Artés, 5.698 Igualada , 39.967 Piera ,15.603Vilanova, del Camí, 12.458Sta. Margarida de Montbui, 9.980 Masquefa , 9.211 Capellades , 5.293 Martorell , 28.189 Olesa de Montserrat , 23.904 Esparreguera , 22.251Abrera, 12.489Sant Esteve Sesrovires, 7.612 Berga , 16.494 Puigcerdà , 9.258 Solsona , 9.094Moià, 6.267 La Seu d'Urgell , 12.089