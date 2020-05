La biblioteca de Sant Fruitós reobre parcialment des d'avui

La biblioteca municipal de Sant Fruitós reobrirà portes avui oferint el servei de préstec i devolució de documents i llibres i el servei d'informació bibliogràfica i bibliotecària, però no es podrà accedir a l'edifici i caldrà cita prèvia per a aquests serveis.

Es recomana als usuaris que vulguin agafar documents en préstec que ho facin demanant-los mitjançant cita prèvia per telèfon al 93 878 82 05 dins l'horari de servei o per correu electrònic a b.st.fruitos@diba.cat. La bústia de retorn de documents estarà operativa. El servei d'informació bibliogràfica i bibliotecària també es recomana que es realitzi per telèfon o a través del correu electrònic.

L'horari d'atenció a l'usuari no serà encara l'habitual en aquesta fase 1, i serà els dilluns i dimecres de 2/4 d'11 a 2/4 de 2 del migdia, i els dimarts, dijous i divendres de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda.