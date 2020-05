Brasil ja és el tercer país del món amb més casos nous, el 13%

Brasil és l'epicentre de coronavirus de més ràpid creixement al món, amb el 13% de tots els casos nous a nivell mundial en l'última setmana. Pocs dies després que superés Itàlia i Espanya en el nombre total de casos, Brasil ha pres ara el tercer lloc del rànquing al Regne Unit amb 254.220 casos confirmats. Al davant, només té els Estat Units i Rússia, on els casos també s'han disparat. Brasil té 210 milions d'habitants i el seu sistema de salut pública ja estava insuficientment finançat i sota tensió abans que la pandèmia s'estengués per tot el món. Però les lluites internes entre els funcionaris federals i estatals, així com dins el gabinet del president Jair Bolsonaro, deixen la nació sense una estratègia integral per frenar el virus.