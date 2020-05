El Congrés aprova el decret d'ajudes per a la cultura entre crítiques

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimecres el decret d'ajudes a la cultura que preveu injectar 76,4 milions d'euros al sector, habilita que els professionals del sector artístic amb una activitat intermitent puguin accedir a una prestació extraordinària d'atur i impulsa línies de crèdit garantit de fins a 780 MEUR. El govern espanyol ha obtingut el suport de Cs, del PNB i altres grups minoritaris com Navarra Suma o Nova Canària mentre que el PP, ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu i el BNG s'han abstingut. Vox ha votat en contra. Pràcticament tota l'oposició ha criticat que el decret arriba "tard" i ha considerat que inclou mesures "insuficients". El decret es tramitarà com a projecte de llei.

"Si fem esperar a les moltes persones que puguin trobar suport, recer o impuls en les mesures pot ser que aleshores sigui massa tard", ha dit el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha afirmat que són ajudes "essencials". Uribes ha recordat la "singularitat" del sector cultural i ha defensat que cal "protegir" els seus "protagonistes".

"No tindria cap sentit oposar-se a mesures que emparen a treballadors de la cultura que travessen situacions de veritable desemparament", ha insistit Uribes, que ha remarcat que hi ha "urgència". Segons el ministre de Cultura, les ajudes són un "notable esforç de solidaritat" del govern espanyol "justificada i d'acord amb l'alta consideració" que té de la cultura.

La determinació de prendre mesures per al sector cultural va arribar envoltada de polèmica i en conseqüència de les protestes del sector. Uribes va dir a l'inici de la crisi del coronavirus que no era el moment d'aprovar mesures concretes per a la cultura. Després d'una convocatòria d'aturada cultural a internet el govern espanyol va reaccionar i va mantenir reunions amb representants del món cultural de les quals va sortir el compromís de desenvolupar ajudes específiques.

L'oposició veu mancances

Tant els partits que hi ha votat a favor com els que s'han abstingut han coincidit a considerar que el decret té mancances. El PP ha afirmat que arriba "tard" i és "molt millorable". "Esperàvem mesures més creatives", ha dit la diputada María Cruz-Guzmán, que ha demanat un "pla estatal per activar la cultura".

ERC ha criticat que és un decret "molt generalista", "poc valent" i presenta "dubtes per l'abast real" que pot tenir. El diputat Joan Margall ha remarcat que arriba "encara més tard" i "pitjor" que altres mesures que ha pres durant l'estat d'alarma l'executiu espanyol. Margall ha demanat modificacions en els requisits d'accés a les prestacions.

La portaveu de JxCat, Laura Borràs, també ha demanat que es donin "instruccions clares al SEPE" i s'inclogui en les ajudes als tècnics. Borràs ha afirmat que el decret "ve a cobrir l'expedient" però no proporciona "una ajuda real en emergència" i ha criticat que és un "despropòsit" pel que fa a les competències de la Generalitat.

La CUP també s'ha abstingut perquè considera el decret "insuficient". La seva portaveu, Mireia Vehí, ha dit que cal modificar aspectes com alguns requisits d'accés a la prestació i ha denunciat que deixa fora professionals com els tècnics de so, llum o muntatge que són "imprescindibles" però estan fora del règim general dels artistes.

També ho ha denunciat EH Bildu que, com la CUP, ha demanat que es tramiti com a projecte de llei. La portaveu del grup al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha explicat la seva abstenció perquè per molt que el decret és "bastant positiu" té una lògica de "recentralització cultural". El diputat del BNG, Nestor Rego, ha lamentat la "total desatenció inicial" al sector.

Cs ha apostat pel 'sí' per molt que veu "moltes qüestions a millorar". El diputat Guillermo Díaz ha criticat la "tardança" a adoptar mesures per a la cultura que van generar "ansietat" en el sector. El PNB també ha votat a favor. El diputat Joseba Agirretxea ha dit que les dotacions que preveu el decret els semblen "insuficients" però ha celebrat les mesures.

El diputat de Vox Ángel López ha estat el més bel·ligerant i ha afirmat que el decret és una nova "mediocritat" del govern espanyol i que l'executiu "només cuida als seus subvencionats que li fan propaganda" i difonen la seva "ideologia". López ha justificat el 'no' perquè implica un "tracte de favor a alguns i és un veritable desvergonyiment". Vox ha reclamat que s'inclogui el món de la tauromàquia. També ho ha demanat Navarra Suma.