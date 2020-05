DIRECTE | Sánchez defensa el comandament únic en Sanitat per evitar «desordres i divisió»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres "disculpes" pels errors del seu executiu en la gestió de la crisi, però ha apel·lat a la "unitat d'acció" per engegar polítiques que combatin la crisii ha defensat el comandament únic. Aquest -ha dit- és un pla "asimètic, gradual i coordinat" i"asimetria no significa desunió ni desordre". "La unitat ha salvat milers de vides, i ara necessitem estendre-la a nivell econòmic, polític i social", ha sentenciat. En aquest marc ha advertit que la desescalada "no és una competició entre CCAA". En aquesta nova pròrroga de l'estat d'alarma –ha dit- les CCAA "aniran recuperant capacitats i tindran el suport lleial del govern d'Espanya".

Sánchez ha comparegut al Congrés sense disposar encara d'una majoria assegurada per fer prosperar la pròrroga de l'estat d'alarma fins el 7 de juny. El president espanyol ha lligat els vots de Cs, -amb qui va assolir dimarts un acord per prorrogar només l'estat d'alarma 10 dies- però necessita almenys el vot del PNB per no haver de dependre de les negociacions amb ERC.

"Ningú té dret a malgastar el que hem aconseguit entre tots"

En un discurs de poc més d'una hora, el president espanyol ha defensat la nova pròrroga perquè "és el poble espanyol el qui ha fet retrocedir el virus" i "ningú té dret a malgastar el que hem aconseguit entre tots en aquestes setmanes de confinament". Segons Sánchez, "l'estat d'alarma ha funcionat i la desescalada està funcionant" i només es pot combatre possibles rebrots del virus des de la "col·laboració, la solidaritat i la lleialtat institucional, perquè la desescalada no és una competició entre CCAA".

Sánchez ha afirmat que la pròrroga que demana és "diferent" a les altes perquè "l'única autoritat delegada" és el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha de ser qui "juntament a les CCAA" marqui els ritmes d'aquest procés. Segons el president espanyol regirà "el règim de la cogovernança" i les administracions disposaran de marge per determinar les mesures que considerin i la gestió dins del seu àmbit de competència. Segons el president espanyol, en aquestes setmanes d'estat d'alarma les CCAA "mai han perdut la corresponsbailitat en l'exercici competències" i només "s'han vist "coordinades i reforçades" pel Ministeri de Sanitat. Ara, ha assegurat, "aniran recuperant les capacitats" i "tindran el suport lleial del govern Espanya".

Sánchez ha criticat les forces de la dreta que votaran en contra de la pròrroga. "Encara no és el moment d'aixecar l'estat d'alarma" perquè les lleis ordinàries "estan pensades per situacions ordinàries i tenen buits impossibles de cobrir que només entorpirien el procés jurídic, desviarien energies i enredarien la coordinació entre administracions".

Refoma de quatre lleis

En canvi, Sánchez ha anunciat que pensa negociar la modificació de diverses lleis quan s'aixequi l'estat d'alarma. Són, ha dit, "reformes necessàries i molt concretes" per gestionar la pandèmia. Es tracta de la Llei general de sanitat, la Llei de cohesió i qualitat del sistema de salut i la llei general de salut pública, a més de la llei de Seguretat Nacional, que aborda entre altres les situacions de pandèmies i epidèmies.

Sánchez també ha advertit que a hores d'ara "seria una irresponsabilitat extraordinària restablir plenament la normalitat en el dret de reunió i esdeveniments com concerts i manifestacions, perquè "si hem arribat tots a la conclusió que alguns d'aquestes esdeveniments poden propagar el virus, no sembla que sigui sensat permetre la celebració sense límits d'aquest tipus de manifestacions".

Casado sobre l'estat d'alarma: "Fins aquí hem pogut arribar"



El president del PP, Pablo Casado, ha justificat el 'no' dels populars perquè seria una "irresponsabilitat" donar suport a un estat d'alarma que "és un forat negre per a les llibertats públiques". Casado ha carregat contra Pedro Sánchez i l'ha acusat de ser "incapaç de protegir els ciutadans" i, per això, els aboca a una "brutal reclusió" que "no pot ser il·limitada". "Fins aquí hem pogut arribar", ha dit Casado aquest dimecres al debat al Congrés per prorrogar-lo per cinquè cop, i ha recordat que "ja va avisar" a l'anterior votació. "Ha perdut tota credibilitat", ha dit a Sánchez. Segons el líder del PP, l'estat d'alarma és un "abús insostenible d'excepcionalitat constitucional" i veu alternatives a través de la legislació ordinària.

Casado ha dit que "el balanç dels poders extraordinaris" són les xifres de morts, infectats i persones aturades. "El caos és vostè", ha assegurat Casado. "El seu pla ha estat un fracàs", ha opinat. El líder del PP ha afirmat que la "reclusió" no és la solució i ha afirmat que amb el confinament també s'eviten "accidents laborals i de trànsit". "El seu problema és que ningú se'l creu. El seu problema no són les cassolades ni les protestes a Núñez de Balboa i tants altres barris on s'exerceix el dret a protestar. El problema és la ruïna que les seves polítiques estan ocasionant", ha assegurat. "Cada dia està més sol i més dèbil" i "el que resti de legislatura serà un calvari", ha avisat .

Rufián dóna per fet el 'no' d'ERC: "Han elegit la dreta, ni més ni menys"



El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha avançat el 'no' de la seva formació a la pròrroga i ha advertit el president del govern espanyol que el seu acord amb Cs fa saltar pels aires "l'esperit de la investidura", que era "palanca del progressisme i dic de contenció per al feixisme". "Han elegit la dreta, ni més ni menys", ha dit alhora que ha recordat a Sánchez que no pot governar en terminis de 15 dies. "Si les esquerres no som capaços de posar-nos d'acord davant la vida, com ho farem amb uns pressupostos?".

El portaveu d'ERC al Congrés ha afirmat que els republicans constaten "potser de forma definitiva" la "negativa del govern de negociar res" amb els republicans. "Hem fracassat, tots, uns per no saber negociar i uns altres per no saber-ho explicar", ha afirmat. Sánchez, segons Rufián, "està donant paperetesa la dreta i la dreta extrema", perquè "Cs es pot vestir de dreta moderada una estona, però Arrimadas no és Merkel, és Cospedal". Rufián ha recordat a ERC que els republicans tan sols demanaven cinc condicions que suposaven que les conselleries deixessin de ser una "gestoria" a les ordres del Ministeri de Sanitat. Es tractava, ha afirmat, d'establir un "marc autonòmic" menys lesiu per als drets i les llibertats. "Demanàvem coresponsabilitat, ajudes per a la gent, municipalisme, blindatge de les llibertats diàleg a canvi de 13 vots, i la resposta del govern mé progressista de la història és 'no, ja tenim a Cs'".

Borràs també defensa el 'no': "Seria votar a favor de l'atropellament de l'autogovern de Catalunya"



Durant la seva intervenció al Congrés, la portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha defensat el 'no' de la formació a la nova pròrroga. Fer el contrari, ha dit, "seria votar a favor de l'atropellament de l'autogovern de Catalunya". ha afirmat que mentre "el desconfinament avança per fases" l'estat autonòmic "retrocedeix a fases preestatutàries". "Nosaltres hem tornar a proposar la descentralització i vostès han tornat a triar el centralisme", ha dit. Borràs ha afirmat que el comandament únic és un fet "insòlit" perquè cap altre país de l'entorn "ha forçat tant els mecanismes". "Vostès ens assenyalen el camí quan liquiden les autonomies", ha afegit. Borràs ha dit que potser pel govern espanyol la nova normalitat significa pactar amb Ciutadans: "La nostra nova normalitat esperem que sigui la creació d'un estat propi que pugui decidir el desconfinament i que posi els recursos a disposició dels ciutadans".

La portaveu de JxCat també s'ha referit als polítics independentistes empresonats i ha dit que "amb pandèmia o sense ella, la política només hauria de fer servir eines polítiques per resoldre problemes polítics". "L'independentisme guanya i guanyarà a les urnes perquè defensem el millor per Catalunya", ha dit, tot afegint que ho faran "tantes vegades com faci falta". "El no d'avui és un sí a Catalunya i un sí a una millor gestió possible", ha insistit. Borràs també ha acusat Sánchez d'estar instal—lat en el 'no' en les negociacions amb ells i ha recordat que havien proposat cinc punts encaminats a "la devolució de les competències".

Abascal demana la dimissió de Sánchez per les xifres del covid-19



El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assenyalat el govern espanyol com a "culpable" de l'expansió de la pandèmia perquè al seu entendre era conscient dels informes sobre l'abast de la pandèmia des del mes de febrer. Aquest, ha dit, és "un govern liberticida que ha provocat la mort de milers i la ruïna de milions". Abascal ha retret al president Pedro Sánchez que "s'aferri" a "l'estat d'excepció" per governar a cop de decret des de "matonisme polític", i l'ha advertit que les seves decisions "estan enfonsant l'economia nacional". Per aquest motiu ha demanat la "dimissió" del president del govern espanyol i el seu equip. "Paguin i marxin d'una vegada", ha dit.