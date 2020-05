Gran afluència de barcelonins en la reobertura de les platges

Centenars de barcelonins han anat aquest dimecres a les platges de Barcelona, que entre el 14 de març i ahir, 19 de maig, van estar tancades per frenar el contagi del coronavirus. L'Ajuntament de Barcelona ha indicat que l'afluència general ha sigut «moderada, amb alguns punts on s'ha concentrat més gent».

Tot i que està prohibit el bany recreatiu i tombar-se a prendre el sol, i no hi ha socorristes ni policia de platja ni la resta de serveis que s'ofereixen en la temporada de banys, algunes persones portaven tovalloles i fins i tot s'han saltat aquestes limitacions.

L'afluència més gran ha sigut entre les sis i les deu del matí, quan tots els barcelonins podien anar a passejar i fer esport a les platges una hora.

De 10.00 a 12.00 hores, horari en què les platges són només per als veïns de més de 70 anys que viuen en un radi d'1 un quilòmetre, i des del migdia, que estan reservades per a nens acompanyats d'adults del mateix àmbit, l'afluència ha sigut molt més baixa.

El tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció de Barcelona, Albert Batlle, ha defensat que el Govern municipal no pot «posar portes al camp» davant la presència de banyistes i gent prenent el sol aquest dimecres a les platges de la ciutat.

«Estem a 20 de maig, els dies són llargs, la temperatura puja i, evidentment, no podem posar portes al camp», ha afirmat Batlle durant la comissió de Presidència d'aquest dimecres, i ha afegit que, si convé, faran front a la situació sota el principi d'autoritat.

L'Ajuntament de Barcelona va aclarir aquest dimarts que només es pot caminar per les platges de la ciutat i no prendre-hi el sol, després que Batlle respongués «en principi sí» a la pregunta de si es permetria prendre el sol en una roda de premsa.

Per la seva banda, en una entrevista a RAC-1, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha restat importància a aquestes «il·legalitats» però ha remarcat que «la Guàrdia Urbana hi està molt a sobre per deixar les coses clares», en un «marc d'acompanyament i compressió».

Fa pedagogia els primers dies

«Sabem que els primers dies cal fer mes pedagogia i que hi ha la il·lusió de fer una activitat nova», ha apuntat Badia, que s'ha mostrat convençut que en els pròxims dies la gent s'anirà «situant» i «quan arribem al cap de setmana haurà entès» com ha de fer ús de les platges fins que comenci la temporada de bany, que a Barcelona es retardarà, com a mínim, fins ben entrat el mes de juny.

Precisament, Badia ha considerat una «bona notícia» que s'hagi passat la temporada de bany de la fase 3 a la fase 2 del desconfinament i que totes les administracions hi estiguin treballant perquè sigui una realitat.

«Caldrà veure tot el tema de les franges horàries –que en la fase 2 desapareixen en les poblacions de més de 10.000 habitants– per poder garantir que no hi hagi elements de saturació i també com podrem actuar», ha assenyalat el regidor.

Badia ha donat per descomptat que es regularà el distanciament i no es permetrà anar en grup a platges i piscines públiques, com s'està fent a les zones que ja han entrat en fase 2.