A l'Estat espanyol la xifra de morts avança cap als 28.000, ahir n'hi va haver 83 més

El ministeri de Sanitat va fer públic ahir que l'Estat espanyol havia registrat en les 24 hores anteriors 83 morts més per coronavirus, 24 més que dilluns, i 295 positius confirmats, 10 més que el dia anterior.

Segons les últimes dades del ministeri de Sanitat, hi ha hagut 166 nous ingressos hospitalaris, 6 menys que el dia anterior, i 11 entrades a l'UCI, 4 menys.

En nombre de morts, la majoria (31) es concentraven a la comunitat de Madrid i 25 a Catalunya. Pel que fa als positius testats, dels 295, 92 corresponien a la comunitat de Madrid. En total, des que va començar la pandèmia s'han confirmat 232.037 casos de la Covid-19 i 27.778 persones han mort per la malaltia.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va comentar que Espanya ja està preparada per poder donar resposta de forma adequada a possibles rebrots de la Covid-19.

Així ho va comentar durant la roda de premsa diària, i després de constatar l'evolució «molt satisfactòria» que està tenint l'epidèmia durant les darreres setmanes.

Va assegurar que s'està complint l'objectiu de reduir per sota de les 48 hores el temps entre que es produeix la primera consulta per símptomes i el diagnòstic. «Això ens fa pensar que en el cas que hi hagués brots o rebrots de l'epidèmia serem capaços de localitzar-los amb prou temps per poder reaccionar ràpid i exercir una contenció de la forma més ràpida possible», va assegurar.

Dit això, l'expert va valorar positivament l'evolució del nombre de persones hospitalitzades. Els 166 nous hospitalitzats van en la línia de passar en les darreres cinc setmanes d'un increment diari de l'1 per cent a un per sota del 0,2 per cent

Quant als ingressos a les Unitats de Cures Intensives, han passat del 0,8 per cent d'increment al 0,2 per cent.