Professionals de l'ICS Catalunya Central participen en recerques del coronavirus

Professionals de l'ICS a la Catalunya Central participen en una quinzena de projectes de recerca sobre la Covid-19. Els estudis giren al voltant de diferents línies que fan referència a l'eficàcia dels tractaments ja comercialitzats en la reducció de la infecció per coronavirus, a l'avaluació de les estratègies de suport al confinament (a través de l'aplicació RedIAPP) i a l'anàlisi de les mesures de protecció de la gent gran a les residències.

Aquest darrer aspecte es treballa a partir de l'avaluació de l'estratègia de cribratge i perfil de comorbiditats (dues o més malalties cròniques al mateix temps) en els pacients de Covid-19 a les residències amb Metges Sense Fronteres i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Pel que fa a l'eficàcia dels tractaments, s'ha revisat l'evidència científica d'aquells sobre els quals s'ha suggerit que poden reduir el contagi o la mortalitat per coronavirus com, per exemple, la quimioprofilaxi (tractament abans del contagi) en la infecció de contactes estrets, els tractaments antihipertensius (IECA, ARA II), amb col·laboració amb el Consorci Sanitari de Terrassa, les vacunes (com la de la grip), els tractaments hipolipemiants (per reduir el colesterol) o els antidiabètics orals, en què s'estudia la seva eficàcia real.

També s'estudien els nous models d'atenció sanitària i de l'atenció no presencial que donen resposta a l'epidèmia. És el cas del projecte Covid-19 Catalunya Central Telehealth, que fa seguiment de persones amb coronavirus i professionals d'atenció primària (amb la UManresa, Vodafone i la Universitat Newcastle d'Austràlia) i de l'aplicació CuraCovid per donar suport a pacients que es queden a casa (conjuntament amb l'Hospital de la Fe de València i Salumedi).

Pel que fa als estudis de seroprevalença en poblacions específiques, es participa en l'estudi estatal.

Finalment, s'avaluen les noves formes de presentació més atípiques de la malaltia per coronavirus amb la voluntat d'aconseguir un diagnòstic més precoç i de recomanar les mesures de protecció i aïllament adequades. Es participa en l'estudi sobre la sensibilitat i especificitat en l'alteració del gust i de l'olfacte com a factor predictiu d'infecció per Covid-19, conjuntament amb Salut Pública i l'SVERC, amb qui es comparteix també el treball Formes de presentació atípiques de la infecció per Covid-19.

Els estudis es porten a terme amb la col·laboració d'universitats, empreses, institucions i altres professionals de medicina.