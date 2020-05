Renfe aparta del servei els dos vigilants que van agredir un passatger

Renfe ha retirat dos vigilants de seguretat que diumenge es van enfrontar i agredir un passatger en un tren a Calella per no portar mascareta. La companyia ha avisat que no tolera cap actitud de maltractament cap a les persones. Els fets van tenir lloc a la tarda, en un comboi de la línia R1.



Un viatger ho va gravar amb el mòbil i ho va penjar a les xarxes. En el vídeo es pot sentir com alguns passatgers recriminen l'actuació violenta dels vigilants, que intenten immobilitzar un jove. Ell els demana la seva identificació però responen que només la donaran als Mossos d'Esquadra.



Renfe ha concretat que aquestes dues persones ja no treballaven dilluns al matí, i s'ha obert un expedient informatiu que podrà esdevenir en sancionador.





No me extraña, la mitad de los que ponen en el tren son unos nazis de cuidado. pic.twitter.com/V2mht74Pc7 — Bernat Castro ?? (@Berlus87) May 18, 2020