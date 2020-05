Tossa regularà l'aforament del centre històric i farà controls de temperatura als turistes

L'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) controlarà la temperatura de tots els visitants que accedeixin al municipi instal·lant punts termomètrics als accessos i aparcaments. Des de l'Ajuntament han recordat que pràcticament només hi ha dues vies d'entrada i sortida al municipi i això fa més fàcil aquest control de visitants. En aquests punts també s'oferirà informació sobre les mesures de seguretat sanitària als turistes que hi accedeixin. Per altra banda, el govern local també preveu regular l'aforament de visitants a la Vila Vella per evitar que hi hagi un excés de persones. Els punts de control també s'instal·laran al far, a l'entrada del museu i a l'estàtua d'Ava Gardner. Els veïns de la zona quedaran exclosos dels controls.

L'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) ha preparat un conjunt d'accions per garantir la seguretat sanitària de cara a aquesta temporada d'estiu. El municipi ha estat el poble de la Costa Brava amb menys infectats per la covid-19 en relació amb el nombre d'habitants que hi ha. De fet, en tota la pandèmia tan sols han registrat una vintena de casos en una població de gairebé 6.000 habitants. Ara, l'objectiu és mantenir aquestes xifres tot i l'entrada de visitants.

La primera mesura que preveu implementar el consistori és la instal·lació de punts de control de temperatura. La idea que planteja el govern local és situar-los en els accessos del municipi, ja que la majoria de persones només ho fan per la carretera que connecta amb Lloret de Mar (Selva) o amb la que va a Llagostera (Gironès). Això facilitaria el control d'accés. En els controls de temperatura també hi haurà personal de l'oficina de Turisme per donar informació sobre les mesures de seguretat sanitària.

Per altra banda, l'Ajuntament treballa amb un sistema tecnològic que permeti comptar el nombre de persones que accedeix al recinte emmurallat. Els veïns de la Vila Vella quedaran exclosos dels controls. Amb aquesta iniciativa es vol controlar un possible excés de visitants a punts concrets, com ara l'entrada al museu, el far o a l'estàtua d'homenatge a l'Ava Gardner.

A més, el consistori està acabant de definir una aplicació per a mòbils que permetrà saber quina densitat de gent hi ha en cada espai dins del recinte emmurallat. D'aquesta manera, els visitants podran decidir si volen anar-hi o no i evitar aglomeracions

L'alcaldessa Imma Colom explica que "és important donar tranquil·litat i seguretat" als residents, visitants i propietaris de segona residència de Tossa. "No hem de donar la sensació d'excessiu control, però si oferir facilitats i marcar unes pautes per mantenir el municipi lliure de contagis", ha afegit Colom.