Els alcaldes fan una crida al comportament responsable

Els alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena van valorar ahir l'entrada dels set municipis en la fase 1 del desconfinament. Per a l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, «això vol dir que fins ara hem fet les coses bé, però no podem oblidar que nosaltres hem estat en la fase -1». En aquest sentit, va recordar que «hem estat en un moment molt complicat, però gràcies a l'esforç i a la disciplina dels ciutadans hem aconseguit remetre aquest episodi. Malgrat tot, encara no ens han desconfinat i falten, encara, diverses fases per superar. Per tant, no val a badar».

Castells també va fer referència a l'obligatorietat d'usar mascaretes en espais tancats i ens espais oberts en què no es pugui garantir l'espai de seguretat, i, en aquest sentit, ha recordat que aquests dies s'ha procedit al repartiment de 14.000 mascaretes entre les persones més grans de 65 anys que viuen als municipis de la Conca d'Òdena, i va anunciar que properament se'n farà una segona remesa.

Marc Castells també va voler agrair públicament la col·laboració dels voluntaris de Creu Roja Anoia i dels diferents ajuntaments, que dissabte al matí van ser al pavelló de les Comes ensobrant aquesta primera remesa de mascaretes, que ha estat possible gràcies a la donació d'un empresari de la Conca.