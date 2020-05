Aragonès i Vergés visiten Seat per agrair-li l'ajuda durant l'alerta sanitària

Els consellers de Salut, Alba Vergés, i d'Economia, Pere Aragonès, van visitar ahir la fàbrica de Seat a Martorell per agrair a la marca la seva ajuda durant la crisi sanitària i posar-la com a exemple que Catalunya ha iniciat la recuperació de l'activitat «de manera segura». «Catalunya recupera l'activitat econòmica, ho fan les principals empreses industrials del país, com és el cas de Seat, i ho fa amb totes les mesures de seguretat necessàries», va dir Aragonès, després de finalitzar el recorregut per les instal·lacions. Els dos consellers es van interessar pel retorn de Seat a l'activitat productiva després de l'aturada per la Covid-19 i li van agrair la iniciativa durant el moment més àlgid de la pandèmia de fabricar respiradors d'emergència per a les UCI.