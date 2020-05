Bargalló emplaça els empresaris a cedir espais per a les escoles

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha emplaçat els empresaris a cedir espais per a les escoles. En la sessió de control al Govern, en què Cs, CatECP i CUP-CC li han reclamat concreció sobre els plans de cara al pròxim curs, Bargalló ha explicat que el Govern "pivotarà" la recerca d'espais però ha avisat que caldrà que tothom "ajudi". Així, ha dit que dimecres es va reunir amb la Cambra de Comerç de Barcelona i va expressar al món empersarial, "que deu tenir espais, que els cedeixin". "Hem d'aconseguir-ho, i no direm a una escola que vagi a buscar-los", ha insistit. "Hem estat capaços d'aconseguir més UCI i més llits hospitalaris, hem de ser capaços de trobar més espais per a l'educació", ha argumentat.

El conseller ha descartat donar, per ara, cap xifra sobre quant professorat caldrà de cara al setembre, i ha instat a esperar que acabi la preinscripció per a poder valorar les necessitats d'acord amb els alumnes que hi haurà. Bargalló també ha dit que cal mesures de conciliació, però creu que la primera és el permís retribuït que el Govern ha demanat a l'executiu espanyol.

Bargalló es reunirà amb els grups parlamentaris divendres

El conseller també ha explicat que divendres es trobarà amb els grups parlamentaris per abordar una anàlisi de la situació i "començar a diagnosticar les incerteses". S'ha reafirmat, doncs, en aconseguir el "màxim consens" i ha garantit que el departament "posarà sempre per davant l'interès de l'alumne, que té dret a l'educació en situació d'emergència".