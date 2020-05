El centre assistencial baganès depèn d'una fundació privada sense ànim de lucre

La residència Salarich Calderer depèn d'una fundació privada benèfica sense ànim de lucre que gestiona un patronat que està format per tres membres de l'equip de govern de l'Ajuntament i de tres més designats per la pàrroquia, tot i que al centre no treballen religiosos.

L'alcalde i el mossèn de Bagà en són membres nats. El mossèn n'és el president i l'alcalde, el vicepresident. Hi ha un total de 6 patrons que no cobren per fer aquesta tasca, segons ha indicat Oña. A banda del patronat, l'organigrama organitzatiu està format per una junta executiva de la qual formen part tots els membres de la junta, així com la direcció del centre.

La principal font d'ingressos de la residència són les quotes que paguen els residents que hi ha ingressats. La majoria de places són privades, però també en té de concertades. El vicepresident i alcalde, Joan Oña, ha explicat que la residència és l'empresa més important de l'alt Berguedà. Hi treballen 70 persones de Bagà però també de diferents poblacions de la zona, com la Pobla de Lillet i de Guardiola de Berguedà.

La residència Salarich Calderer té un pressupost ordinari de 2 milions d'euros. Fa una dècada va fer una ampliació i té capacitat per a 82 residents. Aquest servei, tal com és actualment, té unes tres dècades de vida, ha explicat Oña.

El centre de Bagà ofereix els serveis de residència geriàtrica, també de centre de dia i d'atenció domiciliària. És una de les dues residències que hi ha a l'alt Berguedà. L'altra és la de la Pobla de Lillet.