Detingut el ministre de Salut de Bolívia per un suposat sobrecost en la compra de 170 respiradors

| Arxiu particular

Exministre de Salut a Bolívia | Arxiu particular

El fins ara ministre de Salut de Bolívia, Marcelo Navajas, ha estat destituït i detingut per un suposat sobrecost en la compra de 170 respiradors a l'empresa catalana GPA Innova. Segons apunta la premsa local, Navajas ha estat traslladat des de les seves oficines a dependències policials, on espera l'audiència de mesures cautelars després que s'hagi fet públic que el govern bolivià va pagar gairebé 28.000 dòlars per cada respirador, una xifra molt superior als 6.600 euros als quals el director de GPA Innova, Pau Sarsanedas, diu haver venut "en tarifa estàndard" els productes al distribuïdor.

La fiscalia ha demanat la detenció preventiva de Navajas, mentre el govern bolivià n'ha demanat també la congelació dels comptes i l'anotació de tots els seus béns. A més, el govern bolivià ha aturat el pagament que quedava per efectuar de la compra, segons ha anunciat la seva presidenta, Jeanine Áñez, a través de Twitter.

"Em comprometo a portar fins al fons aquesta investigació contra els que puguin haver comès un acte de corrupció amb la compra de respiradors i a que cada centau sigui retornat als bolivians", ha indicat Áñez.