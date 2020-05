Educació anuncia la reobertura d'escoles que es trobin en la fase 2 el dia 1 de juny

La Generalitat va publicar ahir el pla de reobertura, per al proper 1 de juny, d'aquelles escoles i instituts que es trobin dins de regions sanitàries en la segona fase de desescalada, entre elles la Catalunya Central –si supera l'actual fase 1 amb èxit. No es tracta, però, de reprendre el curs presencialment, sinó d'oferir l'assistència «de manera voluntària» i en grups reduïts a aquells alumnes que finalitzin una etapa educativa, així com també un «servei personalitzat a l'alumne que li calgui», va explicar, ahir, el conseller d'Educació, Josep Bargalló.

«El curs acaba com estava previst i, tal com es va declarar a la conferència d'educació, acabarà el 19 de juny», va explicar el conseller en roda de premsa. «El curs actual no tornarà a reprendre's de forma tradicional, no hi haurà classes com estaven enteses. S'està fent telemàticament i acabarà telemàticament», va afirmar.

Per tant, la docència telemàtica seguirà com a via principal i seguirà com fins ara. Així doncs, la reobertura està enfocada, d'una banda, a oferir suport a les famílies i acompanyament a alumnes que finalitzen etapes educatives –com ara 6è de primària, 4t d'ESO i 2n de batxillerat–, que vol afavorir la finalització de projectes, orientació cap a l'estudi de les etapes següents o la preparació de proves d'accés a la universitat.

El llindar màxim d'alumnes per aula ve determinada segons l'etapa: 5 a les llars d'infants (els petits de menys de 12 mesos tenen prohibida l'assistència per vulnerabilitat del seu sistema immunitari); 13 per als grups d'Educació Infantil i Primària; i, finalment, 15 per a Educació Secundària Obligatòria (ESO) i ensenyaments postobligatoris (cicles formatius i Batxillerat). D'altra banda, també preveu organitzar atenció personalitzada i grups reduïts per a tasques de reforç per a aquells alumnes que, sigui quin sigui el nivell, es cregui oportú i necessari.

En tot cas, la Generalitat ha descartat l'obertura del servei de menjador durant la recta final del curs. Pel que fa al transport escolar, només es permetrà «en casos específics i necessaris», on s'aplicaran les mesures existents en el transport públic. També cal tenir en compte que les escoles d'educació especial no estan incloses en aquest pla, i, segons afirma el mateix departament d'Educació, estan treballant en un pla específic, que es «concretarà properament», tant per al final d'aquest curs com per al vinent, ajustat a la vulnerabilitat del seu alumnat.



Mesures estrictes

Els centres s'hauran d'organitzar sense disposar de l'assistència presencial dels professionals que formen part de grups de risc: els de més de 60 anys d'edat, dones embarassades, i aquells que tenen malalties cròniques.

El pla indica fer les entrades i sortides del centre de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. A més, s'assenyala com a recomanació que pares i mares no accedeixin a l'interior del recinte escolar. També cal seguir la mesura de rentar-se les mans mentre s'estigui al centre, amb dispensadors de solució hidroalcohòlica col·locats a diferents punts estratègics, com ara passadissos, menjador, etc.

Pel que fa a mascaretes, la recomanació és que tant alumnat com docents en portin quan no es pugui garantir la distància adequada. D'altra banda, Bargalló va qualificar d'«inèdit» el proper curs 2020-2021. «Venim d'una emergència sanitària on hem hagut de reinventar espais i demanar més professionals del món sanitari, i el setembre estarem en emergència educativa», va dir.