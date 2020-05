Un ferit durant les protestes contra el Govern a Madrid

Un jove de 34 anys va resultar ferit durant les protestes contra el Govern de Pedro Sánchez per la gestió de la pandèmia del coronavirus que van tenir lloc aquesta nit passada al barri de Moratalaz, on hi va haver un incident entre grups enfrontats ideològicament.



Els fets van tenir lloc cap a les 21.20 hores a l'altura del número 181 de l'avinguda de Moratalaz, on s'estava duent a terme una 'cassolada' per demanar la dimissió del Govern.



Per causes que estan sent investigades, en el marc de la protesta es va produir un enfrontament entre un grup d'extrema esquerra i els congregats a la zona en el transcurs del qual el jove va rebre un cop al cap amb un objecte contundent.



La Policia Nacional investiga l'ocorregut per mirar de determinar les circumstàncies en les quals va tenir lloc l'incident, tot i que, de moment, no hi ha cap persona detinguda.





??#ÚltimaHora??



??Desde otra perspectiva, imágenes muy tristes de #Moratalaz en #Madrid.



?Nuestra rotunda condena a la violencia y a esta injustificable agresión de unos COBARDES.



??Mandamos nuestro apoyo y ánimo a la víctima.



????Hacemos un llamamiento a la calma.?? pic.twitter.com/3S90ah3NFx — JUPOL (@JupolNacional) May 20, 2020

El noi va ser atès per sanitaris d'una Unitat Bàsica del Samur-Protecció Civil per policontusions i va ser traslladat fins a l'Hospital Gregorio Marañón, on va quedar ingressat, segons han informat fonts d'Emergències Madrid.