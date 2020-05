La Fiscalia investiga Interior per permetre els talls diaris a l'avinguda Meridiana

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació al departament d'Interior, en mans del conseller Miquel Buch, per permetre els talls diaris a la Meridiana de Barcelona per part de grups independentistes després de la condemna a la cúpula del procés, que es van aturar pel coronavirus.

El ministeri públic ha obert diligències per un delicte de prevaricació arran d'una denúncia interposada el març passat per Ciutadans contra la conselleria d'Interior, en considerar que va permetre aquests talls diaris a l'avinguda Meridiana de Barcelona malgrat que hi havia informes policials que ho desaconsellaven. Després de la condemna del Tribunal Suprem a la cúpula del procés, el 14 d'octubre passat, grups d'independentistes van tallar durant més de 150 nits seguides la Meridiana, una de les principals vies d'accés a Barcelona pel nord, seguint la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana i amb el suport dels CDR.

No obstant això, el confinament obligat per la pandèmia del coronavirus va posar fi a mitjan març a aquests talls de trànsit ininterromputs.