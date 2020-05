«La idea de la Terra com la casa comuna pot sortir reforçada»

Per al rector de la Seu de Manresa, mossèn Jean Hakolimana, aquesta crisi «pot canviar algunes coses positivament o negativament; depèn». Posa com a exemple que, en l'àmbit pràctic de l'Església, «molts capellans estan intentant posar-se més al dia en les noves tecnologies. És un canvi que ens havia arribat però privilegiàvem el contacte presencial». Quant al fet de si acostarà més gent a la religió o, al contrari, l'allunyarà, comenta que «una de les coses que vaig aprendre dels genocidis de Rwanda és que en moments de gran impacte hi ha reaccions contràries. Hi ha gent que perd la fe i gent que la guanya. És una dada sorprenent que no va en un sol sentit. Ja ho he vist més d'una vegada». En aquest cas, no creu que afecti. «El que podrà fer senzillament és fer-nos adonar que som una petita família, per bé i per mal, cosa que havíem oblidat. Quan el Papa va fer fa uns anys el laudatio sobre ecologia, parlava de la casa comuna i no ho havíem entès, però ara ho hem vist. Una infecció que va començar en una zona petita es pot escampar a tot el món. La idea de la Terra com la casa comuna pot sortir-ne reforçada». Destaca, alhora, que «és d'admirar la solidaritat de la gent. Crec que la humanitat ha demostrat en moments difícils que és capaç de recuperar el millor i de resistir. Tot i que l'home és l'animal més feble, la humanitat ha pogut resistir per la solidaritat i la cooperació».