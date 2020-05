Una nova mort a Manresa per Covid eleva la xifra de víctimes reconegudes a 229

Ahir va morir una altra persona víctima del coronavirus a la Fundació Althaia de Manresa i ja són 168 les víctimes, que, sumades a les 61 de l'Hospital de Sant Andreu, ofereixen un total de 229 defuncions reconegudes per la pandèmia als centres sanitaris de la ciutat.

Les persones ingressades confirmades de Covid eren 37, 28 a Sant Andreu i 9 a Althaia, i s'havien donat 1.028 altes, de les quals 989 a Althaia i 39 a Sant Andreu.

A Althaia hi havia una vintena de persones esperant el resultat de les proves de la Covid, mentre que a Sant Andreu una persona que havia donat positiu va superar la infecció i va ser traslladada fora de l'espai d'aïllament.



11.703 morts a Catalunya

A Catalunya, segons les darreres dades disponibles, hi havia un total de 62.978 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 i 206.494 casos possibles d'infecció.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.005 persones han estat ingressades de gravetat; actualment n'hi ha 265. A més, 3.090 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. S'han comptabilitzat 36.402 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.161 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 36.140 són casos sospitosos.

Les funeràries han comptat 11.703 víctimes mortals de Covid-19 o sospitoses. D'aquestes, 6.385 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 3.609 en una residència i 669 a casa. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.

Repunt a l'Estat

Espanya va registrar 95 noves morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 12 més que dimarts, i 416 positius confirmats, 121 més que el dia anterior.

Segons les últimes dades del ministeri de Sanitat, Catalunya concentra la majoria de defuncions (40) seguida de Madrid, amb 18.

En canvi, la Comunitat de Madrid registra el major nombre de nous confirmats (112).

En les últimes 24 hores, hi ha hagut 193 noves hospitalitzacions, la majoria (72) a Madrid, i 31 ingressos en UCI, 20 més que ahir. En total, des que va començar la pandèmia per la Covid-19 hi ha hagut 27.888 morts per la malaltia i s'han confirmat 232.555 casos, segons les dades del ministeri de Sanitat.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va assenyalar ahir que l'increment de casos es troba dintre dels límits de l'esperable «amb les pujades i baixades pròpies del tram final de la pandèmia». Va afegir que «l'evolució és molt favorable en tots els casos. Són dades coherents i molt concordants amb el que hem observat en dies previs».

Simón ha reconegut que el ritme de descens de contagis en l'epidèmia no és tan pronunciat com el de setmanes anteriors, però ha puntualitzat que «és més ràpid que en altres nacions. Estem avançat molt més ràpid que Itàlia, que va iniciar l'epidèmia almenys una setmana abans que nosaltres», ha reivindicat.