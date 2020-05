Nova Zelanda planteja la setmana laboral de quatre dies per impulsar l'economia

La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha plantejat aquest dimecres la possibilitat d'introduir la setmana laboral de quatre dies per augmentar el nombre de dies festius a fi de reactivar l'economia, molt perjudicada per les set setmanes de confinament pel coronavirus que acumula l'arxipèlag.

Ardern ha remarcat que desitja encoratjar idees creatives i oferir «flexibilitat» amb l'objectiu d'afavorir la recuperació després d'un estricte confinament que ha permès mantenir a ratlla l'epidèmia. El país, de prop de cinc milions d'habitants, només ha comptabilitzat 21 morts.

La popularitat de la laborista Jacinda Ardern, de només 39 anys, s'ha disparat en les últimes setmanes per la seva gestió de la crisi del coronavirus, en la qual ha combinat l'eficàcia en l'àmbit sanitari amb una hàbil comunicació en les xarxes socials.

Moment excepcional, idees extraordinàries



Entre les propostes de la primera ministra hi figuren potenciar la setmana laboral de quatre dies o concedir més dies festius per estimular la despesa en els sectors del turisme i l'hostaleria, especialment afectats per la crisi econòmica.

«És un moment excepcional i hem d'estar disposats a considerar idees extraordinàries», ha declarat davant la premsa, assegurant així que no s'ha «exclòs res». Segons Ardern, «hi ha moltes opcions i hem de ser oberts [de ment]».

Productivitat a canvi de flexibilitat



Després de la seva reunió de dimarts amb representants del sector turístic, la dirigent laborista ha afirmat que l'experiència del teletreball durant el confinament ha demostrat que els treballadors poden ser productius a canvi de més flexibilitat.

Segons la primera ministra, la setmana laboral de quatre dies podria ser una opció, sempre que les empreses estiguin obertes a provar la mesura. «Certament ajudaria el turisme a tot el país», ha remarcat Ardern, que no ha precisat qui assumiria el cost de la reducció de jornada.

Fronteres tancades



Nova Zelanda ha gestionat la crisi del coronavirus amb gran eficàcia en l'àmbit sanitari, amb només 21 morts. El seu estricte confinament també ha suposat el tancament de fronteres. En canvi, els neozelandesos poden desplaçar-se lliurement pel país.