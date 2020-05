Sanitat encara no ha suprimit les franges horàries en nuclis d'entre 5.000 i 10.000 habitants

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar dimarts que en els propers dies emetran una nova ordre que suprimirà els horaris per passejar i fer esport als municipis de fins a 10.000 habitants, un canvi que Pedro Sánchez va traslladar diumenge als presidents autonòmics i que s'havia donat per fet. Però no: de moment no ha estat aprovat oficialment.

Fins ara, la flexibilització d'horaris només s'aplicava als municipis que tenien fins a 5.000 habitants. El ministre de sanitat també va confirmar que també estan estudiant incloure altres mesures que s'aplicarien a nuclis rurals.



Catalunya Central

Els municipis on ara per ara cal respectar les franges horàries (més de 5.000 habitants) al territori central són, al Bages, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sallent, Navàs, Navarcles, Súria i Artés. A l'Anoia, els municipis afectats són Igualada, Piera, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Masquefa i Capellades. També ho són les capitals de comarca, Berga, Puigcerdà, Solsona, Moià i la Seu d'Urgell, a més de Martorell, Abrera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat Nord.