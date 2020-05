Els treballadors de Nissan mantenen la vaga indefinida que van convocar el 4 de maig

La reunió entre la direcció de Nissan i els representants dels treballadors que es va celebrar ahir al departament de Treball va acabar sense acord i els sindicats mantenen la vaga indefinida que van convocar el 4 de maig. El comitè d'empresa va criticar que no hi assistissin els màxims directius de Nissan Motor Ibérica, Genís Alonso i Gemma Nespral, i va lamentar que l'empresa no aportés «res nou» i reiterés que no poden assegurar els volums de producció ni els llocs de treball. Els sindicats van expressar preocupació per la falta de futur industrial davant les amenaces de tancament de la fàbrica, però la direcció no va poder oferir cap concreció més que recordar que el pla estratègic de la multinacional es donarà a conèixer el 28 de maig.

El comitè d'empresa va assegurar que els objectius de la vaga han canviat «radicalment» al llarg d'aquests 17 dies perquè, en un inici, van convocar l'aturada per demanar que es mantingués l'ocupació durant dotze mesos. «Ara la certesa que el nostre futur està en perill ens fa augmentar les exigències», apunten. Nissan va tornar a aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a un miler de treballadors de la planta de la Zona Franca que treballaven en la fabricació de la «pick-up» Classe X de Mercedes i es van quedar sense peces per la vaga indefinida convocada des del 4 de maig, que només es va fer de forma efectiva al centre d'estampació de Montcada i Reixac. Els sindicats reclamen a les administracions que no s'accepti l'afectació de nou a l'expedient.

Durant la trobada d'ahir, l'empresa va argumentar que la decisió de tornar a afectar en un ERTO els treballadors que no podien produir pels efectes de la vaga buscava protegir la seva seguretat i evitar contagis de la Covid-19. Després d'una discussió «acalorada», l'administració va deixar la porta oberta per a més reunions entre les parts. Un cop acabada la reunió, els representants dels treballadors van donar a conèixer el número de compte oficial per fer donacions per a la caixa de resistència per ajudar els treballadors dels centres de Montcada i Reixac i de Sant Andreu.