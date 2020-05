Barcelona passa a la fase 1 i l'Alt Pirineu, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, a la 2

El Ministeri de Sanitat ha acceptat les peticions de la Generalitat i Barcelona i àrea metropolitana passaran dilluns que ve a la fase 1 i Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran, a la 2. El Govern va sol—licitar que els territoris en fase 1 des de fa dues setmanes avancessin i que els territoris que van quedar pendents divendres–Barcelona i àrea metropolitana nord i sud- i continuaven a 0 amb mesures de relaxació, passessin a la 1. El Ministeri va autoritzar la setmana passada que Lleida, Girona, Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf passessin a la fase 1.

Tot Catalunya en fase 1 i 2. Sanitat ha autoritzat que Barcelona i àrea metropolitana –inclòs el Baix Montseny- avancin a la primera fase després que divendres passat es quedessin a les portes. El ministeri va decidir que continuessin en fase 0 amb mesures de relaxació com ara l'obertura de botigues sense cita prèvia però sense permetre reunions de 10 persones ni terrasses. En canvi, va autoritzar que Lleida, Girona, Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf passessin a la 1.

Aquesta setmana, el Govern havia demanat que les àrees que estaven en fase 0 passessin a la 1 i que els territoris que des de fa dues setmanes transiten en la primera etapa, avancin a la segona. Es tracta de Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, l'Alt Pinineu i Aran. I Sanitat ho ha autoritzat.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha agraït durant la seva intervenció posterior al Consell de Ministres Extraordinari la tasca de les CCAA: "No només estem sortint d'aquesta situació, sinó que n'estem sortint més forts".

Illa ha tornat a apel—lar a la responsabilitat individual per continuar seguint els criteris sanitaris en aquesta fase "complexa". "Cada pas que donem ha de ser un pas segur", ha insistit.

Canvis als de menys de 10.000 habitants i una densitat de població de menys de 100 hab/km2

El Ministeri ha anunciat aquest divendres, a més, canvis a la fase 1 i 0 per als municipis de menys de 10.000 habitants. Per una banda s'eliminen les franges horàries –una mesura prevista a la fase 2- A més, no serà obligatori només un acompanyant en el cas dels nens. L'activitat es podrà practicar en el terme municipal o a una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent municipis del costat, però sempre que també siguin de menys de 10.000 habitants.

I es podran obrir bars i restaurants per al consum a l'interior sempre que no superin el 40% de l'aforament, es faci preferentment en taules i amb reserva prèvia. No s'admetrà, en canvi, l'autoservei a la barra. El servei de terrassa es mantindrà tal i com està previst en la fase 1. A més, els ajuntaments podran autoritzar mercats ambulants.

A més, es podrà ordenar l'ús de l'espai pública amb mesures com l'ampliació de zones per a vianants, la recuperació i adaptació de zones verdes i altres espais lliures, la definició de vials per a bicicletes, patinets i vehicles similars o la zonificació de les zones de bany públic a les platges, rius i llacs. Els ajuntaments podran adoptar mesures restrictives en l'accés als espais naturals quan creguin que hi ha risc d'aglomeracions.

Queden fora d'aquesta ordre els municipis de menys de 10.000 habitants que tinguin un casc urbà consolidat enganxat a un altre municipi més gran, o que la suma de les dues localitats sigui superior a les 10.000 persones.

I a la fase 2?

La fase 2 elimina les franges horaris de sortida, excepte per als col·lectius vulnerables on s'inclouen les persones grans. Les reunions –a l'exterior i dins de domicilis- s'amplien a fins a 15 persones. També es permeten fer casaments amb un màxim de 100 persones a l'aire lliure i 50 a l'interior. Els enterraments podran ser de fins a 25 persones. L'aforament de restaurant se situa en el 40% i els cinemes i teatres poden obrir amb un terç de l'aforament. Es permetran espectacles de fins a 400 persones en recintes oberts i de fins a 50 en recintes tancats, sempre mantenint les distàncies i mesures d'higiene. També es permet visitar monuments i sales d'exposicions, però les discoteques i pubs encara no podran obrir.

Les vetlles en aquesta fase 2 podran ser de fins a 25 persones a l'exterior de 15 a l'interior. L'aforament dels llocs de culte podrà ser del 50%, superant el terç de l'etapa anterior.

Les piscines recreatives poden obrir amb un terç de l'aforament, però no es podrà accedir a les dutxes dels vestidors i s'haurà de garantir sempre la distància de seguretat. A més, els espais que tinguin un contacte freqüent amb les mans d'usuaris –com poms de porta o baranes-, s'hauran de desinfectar tres vegades al dia com a mínim.

També es limita a un terç de l'aforament les zones comunes d'hotels i establiments turístics i es permetrà celebrar congressos, trobades, reunions de negocis i conferències –promoguts per entitats públiques o privades- de fins a cinquanta persones en pavellons o sales de conferències. Pel que fa a centres comercials, hi podrà haver només un 40% d'aforament dins l'establiment i d'un 30% als espais comuns, on només es podrà transitar i no s'hi podrà quedar quiet.

En el cas d'esportistes professionals, permet reprendre les lligues professionals "sempre i quan l'evolució de la pandèmia ho permeti". Això sí, la competició serà a porta tancada i sense públic. A més, es permetrà "l'entrenament total" amb fins a catorze esportistes.

L'executiu també permet reiniciar la lliga professional esportiva sense públic. Els esportistes integrats en clubs no professionals podran fer entrenaments bàsics, individuals i amb mesures de prevenció. Els de clubs professionals podran entrenar-se amb un màxim de 14 persones, sempre que es pugui, per torns i no superant el 50% de la capacitat de l'espai.

Pel que fa a les residències, en la segona fase es permeten visites "preferentment" en supòsits excepcionals que fan referència "al final de la vida" o per "alleujaments per descompensació neurocognitiva del resident".