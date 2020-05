La capacitat de fibra òptica a Catalunya es multiplicarà per 20 a partir del 2023

El cable submarí de fibra òptica que arribarà a Catalunya el 2023 multiplicarà gairebé per 20 la capacitat de transmissió d'informació a internet.

És la conclusió del professor del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC, Josep Prat, que en declaracions a l'ACN explica que «la capacitat actual és d'entre 5 i 10 terabits per segon (Tbit/s)», mentre que gràcies a la nova instal·lació es passarà a «180 Tbit/s». Prat en destaca que és un projecte d'un consorci d'empreses i «no hi ha una operadora que centralitza», cosa que el farà «obert». A més, aplaudeix la «rellevància» de l'aposta de Catalu-nya per la fibra òptica, ja que, segons ell, «el 99%» de la transmissió de dades d'usuaris particulars ja és a través d'aquesta tecnologia.

Prat recalca que gairebé «tot el que s'envia per internet, mitjançant el mòbil, per WhatsApp o amb l'ordinador» va amb fibra òptica per via marítima. A més, afegeix que la demanda està creixent, ja no és unidireccional, i amb la crisi de la Covid-19 la tendència s'ha accentuat: «Ara amb les videoconferències tothom es comunica amb tothom a temps real».