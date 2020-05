Espanya registra 56 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 8 més que dijous, i 446 positius testats, 102 més

Espanya ha registrat 56 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 8 més que aquest dijous (48) i 446 nous positius confirmats per PCR, 102 més que ahir (344). El Ministeri de Sanitat ha tornat a incloure les dades de Catalunya –que ahir no constaven per problemes de "validació"-, que registra 150 positius i 3 defuncions. El l'últim dia, hi ha hagut 123 noves hospitalitzacions, 17 menys que ahir, i 20 ingressos en UCI, els mateixos que aquest dijous. Madrid és la comunitat que concentra més defuncions, (13), seguida de Castella-la Manxa (10) i l'Aragó (10). En total, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 28.628 morts per la covid-19 i 234.824 positius confirmats.