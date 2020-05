El Parlament aprova per unanimitat investigar la gestió a les residències

El Parlament va aprovar ahir per unanimitat la creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió de la Generalitat durant la Covid-19 a les residències per a la gent gran, impulsada per Cs, el PSC-Units, CatECP, la CUP i el PPC, i a la qual finalment van donar suport JxCat i ERC.

Finalment, l'esmena presentada conjuntament per JxCat i ERC no va incorporar-se perquè no va ser admesa per l'oposició, que havia presentat la proposta de resolució en bloc. La comissió radiografiarà les formes de gestió de les residències i n'analitzarà els resultats per garantir una vida digna a la gent gran, analitzarà què ha causat el col·lapse d'algunes residències i la mort de persones grans i si alguna d'aquestes defuncions s'hauria pogut evitar.

A la comissió, proposada inicialment per la CUP-CC i finalment signada per tota l'oposició –es vol determinar les persones, responsables polítics i administratius de la titularitat i les competències o responsabilitats que cor-responen a cadascú en la gestió. Entre altres qüestions, plantegen que s'haurien d'identificar quines mesures de reparació per a les famílies de les víctimes de la Covid-19 es poden impulsar i quins mecanismes perquè aquests fets no es repeteixin.

Les esmenes presentades pels grups que donen suport al Govern, en què demanaven anar més enllà i parlar del model de residències i un nou model de gestió, a més de determinar les decisions que han impactat en la contenció de l'epidèmia sota el marc de l'estat d'alarma, no van ser acceptades pels grups proposants i, per tant, no van sotmetre's a votació.

El diputat de la CUP-CC Vidal Aragonès va detallar al final del debat que no s'ha admès perquè no complien en «fons i forma» i perquè, considera, es volia «treure el focus» de la situació que s'ha viscut durant la pandèmia.

D'altra banda, el ple va convalidar dos decrets, el 12/2020 i el 13/2020, que regulen la compensació de l'activitat que fan els centres privats durant la pandèmia, que inclou un nou sistema de tarifació de serveis i de pagament als centres concertats, i del qual concreta el traspàs dels centres de gent gran i discapacitats del departament d'Afers Socials i Famílies a Salut.

Aquest darrer també fixa una moratòria en el pagament dels lloguers de les propietats de la Generalitat.