La primera vacuna xinesa per la Covid-19 genera immunitat en humans

L'empresa xinesa CanSino Biologics han assegurat que la seva vacuna contra la Covid-19 ha demostrat ser segura en un primer assaig clínic en humans. Segons ha publicat la revista mèdica 'The Lancet' aquest divendres, els investigadors xinesos han conclòs que la vacuna és "tolerable" i ha generat immunitat en aquest primer estudi de 28 dies. Per això, defensen que cal continuar la investigació per comprovar si realment protegeix del coronavirus. "Aquests resultats són una fita important", ha defensat Wei Chen, el responsable de l'estudi, segons recull l'Agència de Notícies Xinua.

Tot i això, admet que els resultats no indiquen necessàriament que la vacuna protegeixi als humans de la covid-19. "Encara queda molt camí perquè aquesta vacuna sigui accessible per a tothom", ha dit.

Més del 70% dels participants ha patit algun efecte secundari lleu o moderat com febre, fatiga, mal de cap o dolor muscular. "No s'ha registrat cap efecte greu en els 28 dies posteriors a la vacunació", recull The Lancet.