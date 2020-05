Salut demana que es puguin visitar familiars a les residències en la fase 2 i espera que el Ministeri ho autoritzi

El Departament de Salut proposa que es puguin fer visites de familiars a les residències que es trobin en les regions sanitàries que avancin a la fase 2, que a partir de dilluns seran el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat que es tracta d'una proposta treballada amb el sector i espera que el Ministeri de Sanitat l'aprovi, tot i que el govern espanyol no preveu les visites a les residències de gent gran fins a la fase 3. "L'objectiu és donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen en residències amb el mínim risc", ha afirmat. Segons la proposta, es podria fer una visita setmanal de 30 minuts, en espais habilitats i amb mesures com el control de temperatura.

El Departament de Salut ha classificat les residències per poder desplegar el pla de desconfinament de forma segura. En 472 residències no hi ha cap persona que tingui el coronavirus en aquests moments, i aquestes han estat tipificades com a 'verdes'; 392 tenen algun cas positiu, però els espais estan ben sectoritzats i poden mantenir zones netes ('carbasses') i en 103 residències Salut assumeix que encara hi ha risc de contagi ('vermelles'). Hi ha 87 residències que s'està valorant com es classifiquen. Les visites es començarien a permetre, segons la proposta de Salut, en les que han estat classificades com a 'verdes' i 'carbasses' en aquells espais que siguin segurs.