El TSJC declara ferma la sentència que obliga el Govern a assumir el finançament de les escoles bressol de 25 municipis

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma una sentència seva de fa dos anys i mig que obliga la Generalitat a assumir el finançament de les escoles bressol de 25 municipis. En aquesta primera sentència, del 20 de desembre del 2017, es reconeix als ajuntaments el dret a rebre 1.300 euros per alumnes pels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. Un cop rebutjat el recurs que va presentar la Generalitat, ara el TSJC declara ferma la sentència, que afecta municipis com Tarragona i Lleida, així com localitats de la regió metropolitana. La interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, és del 20 de maig.

A més de Tarragona i Lleida, entre els demandants hi ha Camprodon, Castellbell i el Vilar, Montmeló, Montseny, Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, el Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d'Hortons, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, el Vendrell, Viladecans, El Pont de Vilomara i Rocafort, Canovelles, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès.